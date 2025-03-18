MÜSİAD Brüksel'de iftar programı düzenledi: Gümrük Birliği ve Vize Serbestisi Gündemde

MÜSİAD, Brüksel'de iftar programında Türkiye-AB ilişkilerini ve Gümrük Birliği'ni gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 02:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 04:36
MÜSİAD Brüksel'de iftar programı düzenledi: Gümrük Birliği ve Vize Serbestisi Gündemde

MÜSİAD Brüksel'de İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de anlamlı bir iftar programı düzenledi. Programda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Gerekiyor

Büyükelçi Kaymakcı, Brüksel'deki Birmingham Etkinlik Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni acilen güncellememiz gerekiyor" dedi. Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Kaymakcı, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu belirtti.

Kısa bir süre önce Türkiye-AB arasında yıllık toplam ticaret hacminin 200 milyar avroyu aştığını hatırlatan Kaymakcı, "Ticaret savaşlarının arttığı bu dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi daha da acil hale geldi" ifadelerini kullandı.

Vize Sorunları Masaya Yatırıldı

İş dünyası için vize konusunun da kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Kaymakcı, bazı iş insanlarının ve öğrencilerin vize gecikmeleri ile karşılaştığını aktardı. AB temsilcilerinden, vize serbestisini hızlandırmalarını ve geçiş dönemi için vize kolaylaştırma çalışmaları yapmalarını talep etti.

Türkiye'nin Stratejik Rolü

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Türkiye'nin üretim gücü ve dinamik iş gücü ile Avrupa için stratejik bir ortak durumda olduğunu belirtti. Asmalı, "Avrupa'nın uzun vadeli ekonomik çıkarları, Türkiye ile daha güçlü bir işbirliğini gerekli kılmaktadır" dedi.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilimlerin Avrupa'nın istikrarını zorlayan etkilerini anlatan Asmalı, Türkiye ile ilişkilerin derinleşmesinin küresel rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Ayrıca, son 5 yılda Türkiye'nin AB ile ticaret hacminin yaklaşık yüzde 60 arttığını hatırlattı.

Önemli Misafirler ve Katılımcılar

İftar programına Brüksel Başkent Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar ve çok sayıda Belçikalı siyasetçi ile iş insanları katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iftar programı düzenledi. Birmingham Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkent Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ile çok sayıda Belçikalı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve iş insanları da katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iftar programı düzenledi. Birmingham Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkent Bölge Başbakanı Rudi Vervoort, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ile çok sayıda Belçikalı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve iş insanları da katıldı.

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