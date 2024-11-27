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MÜSİAD EXPO 2024: Türkiye-Irak Stratejik Ortaklıkları Paneli Gerçekleşti

MÜSİAD EXPO 2024'te 'Türkiye-Irak Stratejik Ortaklıkları' paneli, inşaat ve ticaretin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü tartıştı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:37
MÜSİAD EXPO 2024: Türkiye-Irak Stratejik Ortaklıkları Paneli Gerçekleşti

MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Devam Ediyor

MÜSİAD EXPO 2024, uluslararası ticaretin kalbini oluşturuyor. Fuar kapsamında "Türkiye-Irak Stratejik Ortaklıkları: Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmede İnşaat ve Ticaretin Rolü" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelde Öne Çıkan Temalar

Panelde, Türkiye ile Irak arasındaki inşaat ve ticaret ilişkilerinin, sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. DEİK ve diğer önemli kurumların temsilcileri, iş birliği fırsatlarını ve stratejik ortaklıkların önemini vurguladı.

Fuarın sunduğu fırsatlar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma potansiyeli taşıyor. Panel, iş dünyasından katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti ve fikir alışverişine zemin hazırladı.

Etkinlik, MÜSİAD EXPO 2024'ün dinamik atmosferinde, destekleyici iş birliklerinin yaratılmasına öncülük etmekte. Bu tür paneller, katılımcılara sektördeki gelişmeleri ve potansiyel iş fırsatlarını yakından takip etme imkanı sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı sürüyor. MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı'nın (sağ 5) moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar (sağ 4), Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany (sağ 3), MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş (sağda) ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Dara Jalil Khalil Al-Khayat (sağ 2) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı sürüyor. MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı'nın (sağ 5) moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar (sağ 4), Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany (sağ 3), MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş (sağda) ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Dara Jalil Khalil Al-Khayat (sağ 2) katıldı.

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MÜSİAD EXPO 2024: Türkiye-Irak Stratejik Ortaklıkları Paneli Gerçekleşti

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