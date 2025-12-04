MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç Vizyoner25'te

MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç, 'Konnektivite: Order-Disorder-Reorder' temalı Vizyoner25 programına katıldı; küresel dönüşüm ve Türkiye'nin rolü tartışıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:57
MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç Vizyoner25'te

MÜSİAD Muğla Başkanı Nevzat Aykaç Vizyoner25'te

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nevzat Aykaç ve Başkan Yardımcısı Yunus Manav, MÜSİAD Genel Merkezi tarafından bu yıl 'Konnektivite: Order-Disorder-Reorder' temasıyla düzenlenen Vizyoner25 programına katıldı.

Etkinlikte Ele Alınan Temalar

Ekonomi, kültür ve teknoloji alanlarında uluslararası uzmanların ve liderlerin buluştuğu etkinlikte, küresel dönüşümün ekonomik, kültürel ve teknolojik boyutları kapsamlı şekilde ele alındı. Program kapsamında ‘Düzen-düzensizlik-yeni düzen’ döngüsü masaya yatırılırken, geleceğin dünyasında Türkiye’nin üstlenebileceği rol üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Aykaç'ın Değerlendirmesi

Nevzat Aykaç etkinlik kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Vizyoner25, dünyanın hızla değişen dinamiklerini okumak ve bu değişime doğru stratejilerle yön verebilmek adına önemli bir platform. Ekonomiden teknolojiye, kültürden küresel işbirliklerine kadar geniş bir perspektifte ele alınan konular, ülkemizin yeni dünya düzenindeki konumunu daha da güçlendirecek nitelikte. Bizler de kurum olarak, dönüşümün bir parçası olmayı ve geleceğe değer katacak çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Vizyoner25 katılımcılarına ve kamuoyuna sunulan tartışmalar, Türkiye'nin küresel dönüşüm sürecindeki stratejik konumunun güçlendirilmesine yönelik adımların belirlenmesine katkı sağladı.

