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Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Kapılarını Açtı

Londra'da gerçekleşen Muslim Tech Fest, 27 ülkeden 1500'ü aşkın katılımcıyla etik teknoloji anlayışını ele alıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:06
Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Kapılarını Açtı

Muslim Tech Fest, Londra'da Heyecan Verici Başlangıç

Dünyanın farklı bölgelerinden Müslüman teknoloji profesyonelleri, girişimciler ve yatırımcılar, Londra'da düzenlenen Muslim Tech Fest (MTF25) etkinliği kapsamında bir araya geldi. Bu yıl 27 ülkeden 1500'den fazla uluslararası katılımcıyla kapılarını açan festival, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Kanada gibi ülkelerden katılımcıları ağırlıyor.

Etik Teknoloji ve İnovasyon

İngiltere'nin en büyük Müslüman girişimcilik fuarı olan MTF25, 30'dan fazla konuşmacı ile etik teknoloji anlayışının benimsenmesi, inanç ile inovasyonun bir arada nasıl var olabileceği ve yapay zeka gibi çeşitli konular üzerinde tartışmalar gerçekleştirecek.

Festivalde ayrıca, farklı ülkelerden gelen Müslüman girişimciler ürünlerini tanıtarak, sektördeki yenilikleri katılımcılara ulaştırma fırsatı bulacaklar.

Teknolojinin Amaçları Üzerine Düşünceler

Muslim Tech Fest'in kurucuları Zahid Mahmood ve Arfah Farooq, düzenlenen basın toplantısında etkinliğin önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kurucu Zahid Mahmood, Müslümanlar olarak ilk prensiplere dönüş yaparak, teknoloji ve yenilik anlayışlarının İslam’a uygun nasıl geliştirilebileceğini hedeflediklerini belirtti.

Mahmood, teknoloji geliştirenlerin insanlık yararını gözetmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Teknoloji inşa ederken dikkate almamız gereken ilkeler olmalı. Bu teknoloji kime satılıyor, kim için yapılıyor? İslam'ın evrensel ahlaki ilkeleri bu sorulara rehberlik eder" dedi. Özellikle Gazze'den bazı firmaların festivale katılım sağladığını ve kendi hikayelerini paylaşmak istediklerini dile getirdi.

"Bu insanlar, son derece zor bir gerçeği yaşayan, gerçek hayatlar süren insanlar. Ancak unutulmamalıdır ki teknoloji tek başına bu dünyayı kurtaramaz. Bu etkinliğin bir amacı insanlara ilham vermek, değişimi gerçekleştirmeleri için güçlendirmek veya mesajlarını yaymalarına yardımcı olmaktır," diye ekledi.

Muslim Tech Fest, dünya genelinden girişimciler, yazılımcılar ve yatırımcıları bir araya getirerek, bağlantılar kurmalarını, yenilikçi fikirleri paylaşmalarını ve sektör normlarını sorgulamayı amaçlamaktadır. 2023'te bu vizyonla kurulan festivale katılım gösteren herkes, teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açma şansı bulacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden etik teknoloji anlayışını benimseyen Müslüman teknoloji...

Dünyanın farklı ülkelerinden etik teknoloji anlayışını benimseyen Müslüman teknoloji profesyonelleri, girişimciler ve yatırımcılar, Londra'da düzenlenen Muslim Tech Fest'te (MTF25) bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu MTF25, İngiltere'nin yanı sıra, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Kanada başta olmak üzere 27 ülkeden 1500'ün üzerinde uluslararası katılımcıya kapılarını açtı.

Dünyanın farklı ülkelerinden etik teknoloji anlayışını benimseyen Müslüman teknoloji...

Dünyanın farklı ülkelerinden etik teknoloji anlayışını benimseyen Müslüman teknoloji profesyonelleri, girişimciler ve yatırımcılar, Londra'da düzenlenen Muslim Tech Fest'te (MTF25) bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu MTF25, İngiltere'nin yanı sıra, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Kanada başta olmak üzere 27 ülkeden 1500'ün üzerinde uluslararası katılımcıya kapılarını açtı.

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