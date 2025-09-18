Mustafa Varank TEKNOFEST'te TÜME'nin 'Akıllı Tarım' Alanını İnceledi

Teknoloji ve altyapı yerinde incelendi

TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin (TÜME) TEKNOFEST'teki 'akıllı tarım' alanını ziyaret ederek ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, alanda oluşturulan altyapı ve kullanılan teknolojiler yerinde incelendi. Varank, ziyaret sırasında 'Ben de acaba ileride böyle bir çiftlik kurabilir miyim? Tarım...' diyerek ilgisini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yapılan incelemeler, akıllı tarım çözümlerinin saha uygulamalarına ilişkin fikir verdi.