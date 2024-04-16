Mutfak tüpüne bayram ettiren indirim müjdesi! 120 TL'lik indirim ocakları şenlendirecek

Yaşam maliyetlerindeki artışlarla birlikte göze çarpan tüp fiyatlarına İpragaz'dan müjdeli bir haber geldi. Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi İpragaz, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak ve ekonomik dengeleri korumak adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

İpragaz'ın sunduğu bu özel indirim fırsatı, IPApp mobil uygulaması üzerinden yapılan tüp siparişlerinde geçerli olacak. Kampanya, 30 Nisan 2024 tarihine kadar sürecek ve tüketicilere 12 kg'lık ev tüplerinde 120 TL'lik bir indirim sunacak. Ancak unutulmaması gereken bir detay var: Bu avantajlı indirim sadece mobil uygulama üzerinden verilecek siparişlerde geçerli olacak.

İpragaz'ın bu adımı, sadece tüketiciye mali bir avantaj sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dijital platformların kullanımını da teşvik ediyor. Müşteri memnuniyeti ve ekonomik duyarlılık, İpragaz'ın öncelikleri arasında yer alıyor ve bu indirimle bir kez daha vurgulanıyor.





Bu kampanya ile İpragaz, sadece tüketicilere değil, aynı zamanda ekonomik dengelerin korunması ve teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılması adına da önemli bir rol üstleniyor. Tüketiciler, artan yaşam maliyetleri karşısında nefes alabilecekleri bu indirim fırsatıyla hem bütçelerini koruyacaklar hem de teknoloji ile entegre bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar.

İpragaz'ın bu ekonomik duyarlılıkta liderlik kampanyası, tüketicilerin yanı sıra diğer enerji şirketlerine de benzer adımlar atmaları için bir örnek teşkil edebilir. Kampanyanın detayları ve İpragaz'ın sunduğu diğer hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için İpragaz'ın resmi internet sitesi ve IPApp mobil uygulaması ziyaret edilebilir.