Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek

EPDK tarafından gelen açıklamalar üzerine 12 kg tüp gazı fiyatı duyanları şaşırttı. Doğalgaz, elektrik, petrol fiyatları gibi birçok alanda zam gündeme gelirken tüp fiyatları da nasibini aldı.
AYGAZ TÜP FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg küçük tüo: 134,00 TL
Aygaz 12 kg standart ev tüpü: 698,00 TL
Aygaz 12 kg uzun ev tüp: 698,00 TL
İPRAGAZ TÜP FİYATLARI
İpragaz 2 kg 130,00 TL
İpragaz 12 kg ev tipi tüp: 680,00 TL
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1360,00 TL
İpragaz 45 kg endüstriyel tüp: 2510,00 TL
İpragaz 45 kg: 2730,00 TL
BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg piknik tüpü: 130,00 TL
Bizimgaz 12 kg: 680,00 TL
Bizimgaz 24 kg: 1360,00 TL
Bizimgaz 45 kg: 2510,00 TL
Bizimgaz 45 kg: 2730,00 TL
EPDK tarafından gelen açıklamalar üzerine 12 kg tüp gazı fiyatı duyanları şaşırttı. Doğalgaz, elektrik, petrol fiyatları gibi birçok alanda zam gündeme gelirken tüp fiyatları da nasibini aldı.
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