Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek

Artan fiyatlar vatandaşları zorlamaya başlarken tüp zamları alıp başını gitti. 12 kiloluk tüp fiyatarına gelen zamı duyan küçük tüplere yönelmeye başladı.  

Yayın Tarihi: 10.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 09:02
Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek

EPDK tarafından gelen açıklamalar üzerine 12 kg tüp gazı fiyatı duyanları şaşırttı. Doğalgaz, elektrik, petrol fiyatları gibi birçok alanda zam gündeme gelirken tüp fiyatları da nasibini aldı.

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg küçük tüo: 134,00 TL

Aygaz 12 kg standart ev tüpü: 698,00 TL

Aygaz 12 kg uzun ev tüp: 698,00 TL
tüp fiyatları
İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz 2 kg 130,00 TL

İpragaz 12 kg ev tipi tüp: 680,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1360,00 TL

İpragaz 45 kg endüstriyel tüp: 2510,00 TL

İpragaz 45 kg: 2730,00 TL

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg piknik tüpü: 130,00 TL

Bizimgaz 12 kg: 680,00 TL

Bizimgaz 24 kg: 1360,00 TL

Bizimgaz 45 kg: 2510,00 TL

Bizimgaz 45 kg: 2730,00 TL

İLGİLİ HABERLER

Ay sonunu getiremeyen emekliye faizsiz kredi! Tek SMS ile maaşın 10 katı ödeme

Ay sonunu getiremeyen emekliye faizsiz kredi! Tek SMS ile maaşın 10 katı ödeme

Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor

Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor

Mutfak tüpüne okkalı zam geldi! Yeni fiyat ocaklara ateş düşürecek

Mutfak tüpüne okkalı zam geldi! Yeni fiyat ocaklara ateş düşürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak
2
10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek
3
Emekli maaşını o tarihlerde alan emekli yaşadı! 19.000 TL ödeme müjdesine onay çıktı
4
İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek
5
Bu parayı ödemediyseniz acele edin! SGK bir anda faiziyle hesabınızdan çekebilir
6
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak
7
ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek

Mutfak tüpüne gelen zam dudak uçuklattı! Güncel tüp fiyatları ceplere ateş düşürecek

Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor

İslam Memiş altın fiyatlarının kaderini açıkladı! Şimdi rekor için o tarihi bekleyin

Akaryakıta devasa zam! Sürücülere kara haber ulaştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Mutfak tüpüne okkalı zam geldi! Yeni fiyat ocaklara ateş düşürecek

Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Bankaya gidip imza atan parayı kaptı! Emekliye 15.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme!

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! YÖK'ten son dakika sürprizi geldi

Ay sonunu getiremeyen emekliye faizsiz kredi! Tek SMS ile maaşın 10 katı ödeme

Lise diploması olana TSE'de çalışma fırsatı! Çok sayıda memur ve personel alınacak

Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak

Tüm marketlerde sistem değişti! 1 Haziran sonrası artık böyle olacak