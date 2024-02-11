Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları!

Son ekonomik ve politik gelişmeler, milyonlarca vatandaşın haneleri üzerinde yıkıcı etkiler yaratarak yaşam koşullarını her geçen gün daha pahalı hale getirdi. Eğitimden gıdaya, konuttan tekstile tüm hizmet sektörlerine ilişkin fiyat listeleri güncellendi ve artık nüfusun en temel ihtiyaçlarını bile aşıyor. Pandemiden bu yana giderek artan hizmetlerle ürün fiyatları, son dönemde yeni yılın başında rekor seviyelere çıktı. Açıklanan altı aylık enflasyon nedeniyle maaşlar artırılsa da yüksek hayat pahalılığına dayanamayan halk, satışların bütçe dahilinde kalmasına özen gösterdi.

Tüketiciler uygun fiyat arayışına devam ederken, vakumlu tüp sektöründen fiyat artışları haberleri açıklandı. Doğal gaz altyapısı olmayan bölgelerde temel ihtiyaç olan tüp gazın fiyatının yeniden arttığı bildirildi.

YENİ ZAM HABERİ GELDİ





Çeşitli faktörlere bağlı olarak tüp fiyatları 2023 yılı boyunca artmaya devam etti ve tüketicilerin hane bütçeleri üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Yeni yılda şişe fiyatlarının nasıl değişeceği uzun zamandır merak ediliyordu ve yeni haftaya girerken şaşırtıcı bir haber ortaya çıktı. Firmalar güncel fiyat listelerini tüketicilere duyurdu.

GAZİANTEP'TE TÜP FİYATLARI 2024

İpragaz, Bizimgaz ve Aygaz'ın önceki fiyat artışının ardından tüp fiyatlarını güncellemesi tüketicilerin kafasını karıştırdı. Tüp üreticileri, Gaziantep ili için belirlenen tüp fiyatlarını şöyle sıraladı:

Bizimgaz 2 kg piknik tüpü: 125 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 630 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.260 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.370 TL

Aygaz 12 kg ev tüpü: 640 TL

Aygaz 2 kg piknik tüpü: 122 TL

Aygaz 24 kg ticari tüp: 1.280 TL

Aygaz 45 kg sanayi tüpü: 2.403 TL

İpragaz 2 kg piknik tüpü: 125 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 630 TL