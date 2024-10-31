Nabiullina: Sıkı Mali Politika İle Ekonomi Korunuyor

Rusya Merkez Bankası'ndan Sıkı Mali Politika Vurgusu

Rusya Merkez Bankası'nın Başkanı Elvira Nabiullina, ülkenin ekonomik durumunu değerlendirerek sıkı mali politikanın önemine değindi. Nabiullina, mevcut şartlar gereği bu politikanın gerekli olduğunu ifade etti.

Ekonomik Zorluklar ve Şirketlerin Öncelikleri

Konuşmasında, Rus şirketlerinin kaynaklarını öncelikli alanlara yönlendirmeleri gerektiğini belirten Nabiullina, “Bu uzun süredir var olan sorunları verimlilikle çözmeyi gerektiriyor,” dedi. Üretkenlik ve mantıklı projelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enflasyonla Mücadele ve Hedefler

Nabiullina, birçok ülkenin enflasyonla başa çıkma yöntemlerinin benzer olduğunu belirterek, sıkı mali politikanın hükümetin ekonomik kalkınma hedefleriyle çelişmediğini dile getirdi. “Tüm çabalar boşa gitmiyor ve ekonominin büyümesine katkıda bulunuyor,” şeklinde konuştu.

Yüksek Enflasyonun Etkileri

Yüksek enflasyonun yalnızca bazı şirketlerin satışlarını artırdığına da dikkat çeken Nabiullina, “Sıkı mali politika, ücretleri, emeklilik maaşlarını, yan hakları ve tasarrufları artan fiyatlardan korur,” ifadesini kullandı.

Üretim Kapasitesi Sorunu

Nabiullina ayrıca, ülke ekonomisinde en büyük engelin yetersiz üretim kapasitesi olduğuna dikkat çekerek, enflasyon hedefinin %4'e ulaşana kadar sıkı mali politikadan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Politika Faizindeki Artış

Son olarak, Rusya Merkez Bankası 25 Ekim'de politika faizini 200 baz puan artırarak %21'e yükseltmişti. Uzmanlar, hükümetin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların enflasyonu olumsuz etkilediğini ve Rusya'da yıllık enflasyonun %8,6 seviyesinde seyrettiğini bildirmektedir.