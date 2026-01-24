Naci Ağbal Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı ve CEO oldu

Aksa Enerji, 2030 hedefleri doğrultusunda üst yönetimini yeniden yapılandırdı; Naci Ağbal 26 Ocak 2026 itibarıyla İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak göreve başlıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:18
Aksa Enerji, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal yönetişim yapısını dönüştürmek amacıyla üst yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitti. Naci Ağbal, şirketin yeni İcra Kurulu Başkanı ve CEOsu olarak atandı.

Atama ve görev dağılımı

Cemil Kazancı Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, Naci Ağbal aynı zamanda Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek. Naci Ağbal yeni görevine 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

İcra Kurulu yeniden yapılandırıldı

Şirketin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim organizasyonuyla ilerlemesi amacıyla İcra Kurulu yeniden düzenlendi. Serdar Nişli İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken; Cevdet Yalçın (CFO), Soner Yıldız (CIO) ve Senlav Güner (COO) mevcut pozisyonlarına ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Strateji, büyüme ve operasyonel hedefler

Açıklamada, şirketin 2026 yılı sonu itibarıyla 11 ülkede 22 santral ve 4200 MW’ı aşan kurulu güç hedefine ulaşacağı hatırlatıldı. Yeni yönetimin, devam eden yatırımların hızlı devreye alınmasını, global operasyonların büyümesini ve Aksa Enerji’nin 2030 hedeflerine ulaşmasını hızlandırması hedefleniyor.

Kurumsallaşma ve sürdürülebilir değer

Yeni İcra Kurulu oluşturulurken kurumsal yönetim ilkelerine uyumun artırılması, operasyonel etkinlik ve hızlı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmeyi odağına alan bu yönetim yapısının Aksa Enerji’nin global rekabet gücünü ileri taşıması bekleniyor.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

