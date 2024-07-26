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Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! 70 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:00
Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Banka başvuru yapan bütün müşterilerine 70 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

70 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. TEB tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilerine 70 bin TL ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. 

70 bin tl ödeme kampanyası

Bankanın kampanyasından faydalanabilmek için başvurular kısa mesaj yöntemiyle yapılabilecek. Başvuru yapmak için 4466 numarasına kimlik numarasının yazılıp gönderilmesi gerekiyor. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebilecekler. TEB kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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