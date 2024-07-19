Nakit ihtiyacı olana İş Bankası destek çıktı! Düşük faizli kredi başvurusu başladı

İŞ BANKASI'NDAN KREDİ KAMPANYASI

İş Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunanlar, bu kredilerini uygun faiz oranlarıyla hesaplarına aktarabilecek. İş Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi alanlara hızlı ve anında kredi verilecek. İş Bankası kredi kampanyasına katılanlar, başvuru koşullarına göre aynı gün kredi desteği alacak.





İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasıyla hızlı ve anında sonuç veriyor. Bankadan anında borç almak isteyenler, yurt dışı bankanın İş Bankası İş Cep internet bankacılığı hizmetlerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

redi puanı ve kredi geçmişi doğru olan herkesin ödemesi aynı gün hesabına geçecektir. Bu sayede kredi hızlı bir şekilde verilecektir. Kampanya ay sonuna kadar devam edecek. 50.000 TL kredi onayı aldıktan sonra 36 aya varan vadelerle ödeme planı oluşturabilirsiniz.