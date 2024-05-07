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Nakit para arayanlara 20.000 TL acil kredi! Ziraat Bankası 48 içinde başvurana verecek

Müşteri potansiyeli en yüksek olan kamu bankalarından olan Ziraata Bankası kampanya yapmakta hız kesmiyor. Yaptığı kampanyalarla müşteri kitlesini büyütmek isteyen Ziraat Bankası yeni kampanyasını açıkladı. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 07.05.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 07:46
Nakit para arayanlara 20.000 TL acil kredi! Ziraat Bankası 48 içinde başvurana verecek

Ziraat Bankası en çok kampanya yapan kamu bankalarının başında geliyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlara müjde 20.000 Türk lirası kredi verileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde…

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ZİRAAT BANKASI BANKA HESABI OLANLAR DİKKAT! 2 GÜN İÇİNDE 20 BİN TL ÖDENECEK!

Ziraat Bankası'ndan acil kredi kampanyası! 2 gün içerisinde kayıt olun, 20.000 TL kredi fırsatını kaçırmayın. Tüm ayrıntılar haberimizde...

2 GÜN İÇİNDE 20 BİN TL ÖDENECEK! ZİRAAT BANKASI BANKA HESABI OLANLAR DİKKAT

Ziraat Bankası acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber verdi. Banka sadece 2 gün geçerli kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında uygun faiz oranlarıyla 20.000 TL'ye kadar nakdi kredi imkânı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Ziraat Bankası'nın bu özel kredi kampanyası özellikle acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat. Kredi notunuz ve gelir durumunuz ne olursa olsun bankalar düşük faiz oranlarıyla size yardımcı olmak ister.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bu krediden faydalanabilmektedir. Ayrıca emeklilerin maaş hesapları aracılığıyla borçlanma seçeneği de bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru süreci oldukça basittir. İster Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanın, ister en yakın şubenize bizzat kayıt olun, süreç hızlı ve verimlidir.

FAİZ ORANLARI VE ÖDEME KOŞULLARI

Kampanya piyasadaki en düşük faiz oranlarını ve en uygun ödeme koşullarını sunuyor. Faiz oranları ve geri ödeme koşulları kredi tutarına ve kişinin maddi durumuna göre belirlenmektedir.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN BAŞVURU

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvuruları kolay ve hızlı bir alternatif sunmaktadır. Uygulama üzerinden kayıt olarak evinizden çıkmadan kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Emekli vatandaşlarımız da emeklilik hesapları aracılığıyla bu krediden yararlanabiliyor. Emeklilik durumunuz size olağanüstü faiz oranları ve kolay ödeme koşullarının avantajlarını sunar.

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