Narsuyu Köyü Halkı Baraj Projesi Nedeniyle Taşınıyor

Siirt'in Pervari İlçesindeki Narsuyu Köyü Taşınacak

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Narsuyu köyü halkının, Uluçay Barajı projesi kapsamında başka bir yere nakledilmesi kararlaştırıldı. Bu önemli karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Neden Taşınıyor?

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Narsuyu'nun mevcut yerleşim alanının Uluçay (Botan Çayı) Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle, köy halkının sınır ve koordinatları belirlenen yeni bir yere taşınması gerektiği ifade edilmiştir.

Diyarbakır'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Toplu Mahallesi ve Kayapınar ilçesinin Cücük, Çölgüzeli ile Kırkpınar mahallelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ile tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak.