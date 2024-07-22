New York Borsa'sı Biden'ın Çekilmesiyle Yükselişe Geçti

New York Borsası'nda Yükseliş Başladı

New York Borsası, ABD başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yaptığı ani açıklamanın ardından haftanın ilk işlem gününde yükselişle açıldı.

Dow Jones ve S&P 500 Endekslerinde Artış

Açılışta Dow Jones endeksi %0,32 artarak 40.414,49 puana, S&P 500 endeksi %0,72'lik bir artışla 5.544,54 puana ve Nasdaq endeksi ise %1,11 kazanç sağlayarak 17.923,65 puana yükseldi.

Yatırımcılar Siyasi Gelişmeleri Takipte

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri ile ilgili yoğun siyasi haber akışı, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Biden, önceki gün yaptığı açıklamada 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu.

Demokratlar Arasındaki Tartışmalar

Biden'ın sağlık durumu üzerindeki endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı olan eski Başkan Donald Trump'ın kazanma şansının artması, Demokratlar arasında tartışmalara yol açtı.

Piyasalarda Veri Gündemi Yoğun

Makroekonomik veriler, bu hafta büyüme raporlarıyla birlikte piyasaların gündeminde. Ayrıca, devam eden bilanço sezonunda Verizon gibi büyük şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Verizon'un beklentilerin altında kalan sonuçları, hisselerde %5'in üzerinde bir düşüşe neden oldu.

Önemli Şirketlerin Bilançoları Bekleniyor

Bu hafta Alphabet, Tesla, IBM, Visa, General Motors, Ford ve Lockheed Martin gibi önemli şirketlerin bilanço açıklamaları bekleniyor. Şirketlerin finansal sonuçları, hisse senedi ve sektör bazında oynaklık yaratması muhtemel.