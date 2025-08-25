DOLAR
New York Borsası Açılışta Düştü: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Geriledi

New York borsası haftaya düşüşle başladı; Dow 45.605,25, S&P 500 6.457,67 ve Nasdaq 21.466,47 puana geriledi. Powell'ın açıklamaları ve Nvidia bilançosu öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:52
New York borsası açılışta düşüşle başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 45.605,25 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 azalışla 6.457,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 21.466,47 puana geriledi.

Piyasaları etkileyen gelişmeler

Cuma günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın eylülde faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasıyla yükselen pay piyasalarında bugün açılışta negatif seyir izlendi. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Powell'ın bu açıklaması sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 16-17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Bu hafta takip edilecek veriler

Bu hafta Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilançosu ile cuma günü yayımlanacak kişisel tüketici harcamaları verileri yakından takip edilecek.

