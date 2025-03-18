New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

New York borsası, Fed'in faiz kararları öncesinde negatif bir açılış yaptı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde düşüş gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:51
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

New York borsası, yeni güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalarak 41.722,16 puana inerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 5.648,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 17.658,36 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yarın açıklanacak faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ve yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin de dikkatle takip edileceğine işaret eden analistler, devam eden tarife gerilimlerinin Fed'in projeksiyonlarına etkilerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılması beklenen telefon görüşmesi de yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,1 arttı. Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı şubatta yüzde 11,2 artış göstererek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ancak verilen inşaat izni sayısı şubatta aylık bazda yüzde 1,2 düştü.

ABD'de sanayi üretimi ise şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, yıllık yazılım geliştirici konferansında son yapay zeka çipinin ayrıntılarını açıklaması beklenen Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın düştü.

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