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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası, Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin düşüş yaşadığı bir günü geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:37
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Kapanış Rakamları

New York Borsası, yatırımcıların ilgisini kaybetmesiyle günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi, %0,15 azalarak 40.834,97 puana geriledi. Diğer önemli endekslerden S&P 500 %0,2'lik bir kayıpla 5.597,12 puana ve Nasdaq endeksi ise %0,33'lük bir düşüşle 17.816,94 puana indi. Bu durum, her iki endeksin de sekiz gün süren kazanç serisinin sonunu işaret etti.

Geçmiş Haftadan Etkiler

Geçtiğimiz hafta açıklanan olumlu verilerle birlikte, ağustos ayının başındaki sert satış dalgasından toparlanan pay piyasaları, işlem gününü düşüşle kapatmış oldu. Uzmanlar, son perakende satış verileri ve düşen enflasyon oranlarının, yatırımcıların resesyon kaygılarını azalttığını belirtiyor.

Fed Beklentileri ve Önemli Konuşmalar

Para piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın eylül ayında faiz indirimine gitmesinin kesinleştiğine inanmaya başladı. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasını dikkatle takip ediyor. Bu konuşmanın, faiz indiriminin yönü hakkında daha fazla bilgi vereceği belirtiliyor.

Fed Yetkililerinin Görüşleri

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonla mücadelede geçen yıl elde ettikleri ilerlemelere değinirken, hala bazı yukarı yönlü riskler bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, iş gücü piyasasında potansiyel zayıflama riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti ve fiyat istikrarına gereken önemi vermek gerektiğinin altını çizdi.

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