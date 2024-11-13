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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones 380 Puan Kaybetti

New York borsası, yatırımcıların dikkatini makroekonomik verilere kaydırmasıyla düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 43.910,98 puana indi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:23
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones 380 Puan Kaybetti

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

Gün içinde yatırımcıların odağını ABD'deki başkanlık seçimlerinden makroekonomik verilere kaydırması sonucu, New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 380 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,86 azalarak 43.910,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,29 azalışla 5.983,99 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,08 kayıpla 19.282,76 puana indi.

Yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesi, piyasalarda negatif bir seyir gözlemlendi. Analistler, ABD ekonomisinin geleceği ve para politikasına dair daha fazla bilgi elde etmek için makroekonomik verilere büyük önem atfediyor.

Enflasyon Beklentileri Düşüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi, %2,9'a inerken, 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi %2,5 ve 5 yıllık medyan enflasyon beklentisi de %2,8'e düştü.

Piyasalarda yarın açıklanacak Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine dair beklentiler ise aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,6 yönünde şekilleniyor.

Powell'ın Konuşması Bekleniyor

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Analistler, Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu arayacaklarını vurguladılar.

Aynı zamanda, güçlü ekonomik veriler ile yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın bazı politikalarının olası enflasyonist etkileri, Fed'in faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırabilir.

Fed yetkililerinin de açıklamalarına dikkat çekiliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun düşüşe geçiyor gibi görünse de Fed'in hedefinin üzerinde kalabileceğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Aralık toplantısında faiz indirimine gidip gitmeyeceklerinin enflasyon verilerine bağlı olacağını belirtti.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon verileri öncesi %4,43 seviyesine yükselirken, Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçen dolar endeksi 106,1 ile haziran sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 105,9 seviyesinde dengelendi.

Kripto para piyasasında ise, Trump'ın zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin fiyatı 88 bin doların üzerinde seyretti.

Kurumsal tarafta ise Home Depot'un hisseleri, yıllık %6,6 artış bildirmesine rağmen %1,3 değer kaybetti. Ayrıca, biyoteknoloji firması Novavax hisse senetleri, yıllık gelir tahminindeki düşüş sonrası %6,1 geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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