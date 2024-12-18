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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones Rekor Düşüşte!

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi endeks düşüşleriyle kapandı. Dow Jones tarihî bir kayıp yaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 00:37
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones Rekor Düşüşte!

New York Borsasında Kapanış Düşüşle Gerçekleşti

New York borsası, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde düşüşle günü tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,61 azalarak 43.449,90 puana geriledi.

Bu, endeksin üst üste dokuzuncu gün düşmesiyle birlikte 1978'den bu yana en uzun kayıp serisini yaşadığını gösteriyor.

Diğer Endekslerdeki Değişimler

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.050,61 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,32 kayıpla 20.109,06 puana indi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken, hisse senedi piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ekonomik Veriler ve Yatırımcı Beklentileri

Makroekonomik verilere göz attığımızda; ABD'de kasım ayı perakende satışları, aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydederek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Analistler, verilerin Fed’in kısıtlayıcı para politikasına ve hedefin üzerinde kalan enflasyona rağmen ABD'de tüketicilerin dirençli kaldığını gösterdiğine dikkat çekti.

Ancak, sanayi üretiminin kasımda beklentilerin aksine yüzde 0,1 düşüş göstermesi dikkat çekti. Kapasite kullanım oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 76,8'e geriledi.

Fed’in Faiz Kararı Beklentileri

Güçlü perakende satış verileri, Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentileri artırırken, ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,40 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi ise yüzde 0,13 artışla yüzde 106,93 seviyesine çıkmıştır.

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın politik faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Ayrıca, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentiler de güçlü bir şekilde devam ediyor.

Fed Başkanından Beklentiler

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararı ile birlikte, gelecekteki adımlara dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları da dikkatle takip edecek.

Otomotiv Sektöründeki Gelişmeler

Öte yandan, Japon Nikkei gazetesinin, otomobil üreticileri Nissan ile Honda'nın hızla değişen otomotiv endüstrisinde daha iyi rekabet edebilmek için birleşme görüşmelerine başlamayı planladığına dair haberi sonrasında, Honda'nın ABD'de işlem gören hisselerinde artış yaşandı.

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