New York Borsası Düşüşte: Trump'ın Tarifeleri ve Mahkeme Kararı Piyasaları Etkiledi

New York borsası, Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlik ve mahkeme kararıyla açılışta geriledi; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:18
New York Borsası Düşüşte: Trump'ın Tarifeleri ve Mahkeme Kararı Piyasaları Etkiledi

New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlikle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Endekslerde Kayıp

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,95 azalarak 45.112,34 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,28 azalışla 6.377,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,80 kayıpla 21.068,82 puana indi.

Mahkeme Kararı ve Piyasa Kaygıları

Dün "Emek Günü" nedeniyle kapalı olan pay piyasaları, Trump yönetiminin tarifelerinin yasal dayanağına yönelik endişelerle haftaya negatif başlangıç yaptı. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Mahkeme, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmederek, yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin verdi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna karar vermesi halinde hükümetin sağladığı tarife gelirini geri ödemek zorunda kalmasından ve bunun da ülkenin borcunu artırmasından endişe ettiğini belirtti.

Tahvil Faizi ve Ekonomik Takvim

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,27 seviyesine çıktı. ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken, tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere iş gücü piyasasıyla ilgili veriler ile imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) takip edilecek.

Kurumsal Haberler

Kurumsal tarafta ise PepsiCo'nun hisseleri, Elliott Investment Management'ın şirkette yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse edindiğine dair haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Diğer yandan, Kraft Heinz'ın hisseleri şirketin iki ayrı firmaya bölünmesinin planlandığının duyurulması sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

