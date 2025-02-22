New York Borsası Ekonomik Endişelerle Sert Düşüş Yaşadı

New York borsası, ABD'deki zayıf ekonomik verilerin yarattığı endişeler ve tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine dair korkularla haftanın son işlem günü sert bir düşüş ile kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve %1,69 azalarak 43.428,02 puana geriledi.

Ayrıca, S&P 500 endeksi %1,70 düşerek 6.013,23 puana ve Nasdaq endeksi %2,20 kayıpla 19.524,01 puana indi.

Enflasyonist Endişeler ve Zayıf Ekonomik Veriler

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının neden olduğu enflasyonist baskılara dair endişelerin arttığı bir dönemde, açıklanan ekonomik veriler, ülke ekonomisinin zayıflığını gözler önüne serdi. İmalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 51,6’ya yükselirken, hizmet sektörü PMI 25 ayın en düşük seviyesi olan 49,7'ye geriledi.

Bu dönemde bileşik PMI ise 50,4'e inerek son 17 ayın en düşük seviyesini gördü. S&P Global Market Intelligence'nın Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, bu verilerin işletmeler arasında görülen iyimser havanın yerini belirsizliğe bıraktığını ifade etti. Williamson, işletmelerin harcama kesintilerinden tarifelere, jeopolitik gelişmelere kadar hükümet politikalarının etkilerine dair endişelerini dile getirdi.

Tüketici Güveni ve Enflasyon Beklentileri

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güveninin tarife endişeleri ile düştüğü gözlemlendi. Tüketici güven endeksi, şubatta 64,7’ye geriledi. Ayrıca, kısa vadeli enflasyon beklentisinin %4,3’e çıkması, Kasım 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

İkinci el konut satışlarının ise ocak ayında %4,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında kalması da dikkat çekti. Analistler, Trump'ın korumacı ticaret politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki olumsuz etkilerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtmekte.

Şirketlerdeki Hareketlilik

Kurumsal düzeyde, UnitedHealth’in hisseleri, şirketin Medicare faturalama uygulamaları ile ilgili açılan soruşturma sonrası %7,2 değer kaybı yaşadı. Ayrıca, Walmart’ın açıkladığı düşük satış tahminleri nedeniyle hisseleri %2,5 düştü, bu da ABD'deki tüketici harcamalarının yavaşladığını gösteriyor.