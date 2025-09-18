New York Borsası Fed'in 25 Baz Puan İndirimiyle Yükseldi

New York Borsası Fed Kararıyla Yükselişle Kapandı

Kapanış Verileri

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'in politika faizini 25 baz puan indirmesi ve bu yıl içinde yeni faiz indirimlerine kapı aralaması sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artarak 46.142,24 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 6.631,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 22.470,73 puana ulaştı.

Fed Kararının Piyasaya Etkisi

Fed, dün Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giderek politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.

Ayrıca Fed, ekonomik projeksiyonlarını yayımlayarak federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya indirdi; bu tahmin 2025'te ilave faiz indirimlerinin olabileceğine işaret etti.

Makroekonomik Veriler

Makro veri tarafında, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş kaydedildi. Buna göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal Gelişmeler

Pay piyasalarında ayrıca ABD'li teknoloji şirketlerinden gelen haberler etkili oldu. ABD'li çip üreticisi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haberin ardından Nvidia hisseleri yüzde 3,5, Intel hisseleri ise yüzde 22,8 yükseldi.

Bunun yanı sıra CrowdStrike'ın hisseleri, gelir artışı hedeflerinin analist tahminlerini aşmasının ardından yüzde 12,8 değer kazandı.