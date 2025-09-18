New York Borsası Fed'in Faiz İndirimine Tepkiyle Yükseldi

New York borsası, Fed'in 25 baz puan faiz indirimine ve yeni kesintilere işaret etmesine tepkiyle, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle açıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:02
Gün başlangıcı ve endeksler

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ve bu yıl içinde yeni faiz indirimlerine kapı aralamasının ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, %0,08 artışla 46.056,55 puana tırmandı. S&P 500 endeksi %0,40 artarak 6.626,85 puana ve Nasdaq endeksi %0,80 kazançla 22.439,11 puana çıktı.

Fed kararları ve para politikası

Dün Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi.

Ekonomik projeksiyonları açıklayan Fed, federal fon oranı tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te ilave faiz indirimlerine işaret etti.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamada risk dengesindeki değişikliğe vurgu yaparak, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Makroekonomi ve şirket haberleri

Makro verilerde, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş görüldü. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise çip devi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirme işbirliği kapsamında Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haberin ardından Nvidia hisseleri yaklaşık %2, Intel hisseleri ise %25'in üzerinde prim yaptı.

Genel olarak, Fed'in faiz indirim sinyali ve teknoloji şirketlerinden gelen olumlu haberler piyasaların açılışını destekledi.

