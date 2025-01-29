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New York Borsası Gün Sonunda Yükselişle Kapandı

New York borsası, Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin artışıyla günü yükselişle tamamladı. Yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 00:38
New York Borsası Gün Sonunda Yükselişle Kapandı

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, işlerliği artıran veriler ve teknoloji hisselerinde yaşanan dalgalanmalarla birlikte günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,31 artarak 44.850,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi %0,92 artışla 6.067,70 puana ve Nasdaq endeksi %2,03 kazançla 19.733,59 puana yükseldi. Son birkaç gündür yapay zeka ile ilişkilendirilmiş hisselerde sert düşüşler yaşanmış olsa da, bu gün bazı kayıplar telafi edildi.

Özellikle Çinli teknoloji şirketi DeepSeek'in geliştirdiği yeni yapay zeka modelinin daha az çip kullanarak ve kısa sürede piyasaya sürülmesi, sektörü etkileyerek global çip hisselerini aşağı çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, DeepSeek'in gelişimini olumlu bulduğunu ve bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Analistler, bu hafta büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı mali raporların, piyasa hareketliliği üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın gerçekleştireceği faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da yatırımcılar açısından kritik bir beklenti oluşturuyor.

Makalede dikkat çeken bir diğer veri ise, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin geçen yılın Aralık ayında %2,2 azaldığı yönünde. Ek olarak, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda %3,8 artış gösterdi.

Dün %17 değer kaybederek piyasa değeri yaklaşık 600 milyar düşen çip devi Nvidia, bugün %9'luk bir artış yaşadı. Çip şirketi Broadcom da %2,6 değer kazandı. Havacılık şirketi Boeing ise geçen yıl 11,8 milyar dolarlık zarar açıklamasına rağmen %1,5 değer artışı yaşadı.

Öte yandan, General Motors'un hisse senetleri beklentilerden iyi finansal sonuçlar açıklamasına rağmen %9 civarında düştü. JetBlue Airways ise artan maliyetler sebebiyle %26 geriledi.

Analistler, Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin yarın yapacağı mali açıklamaların önemine dikkat çekerken, Trump'ın tarife planları da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ayrıca, Trump'ın Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Scott Bessent'in Senato onayı alması ve evrensel tarife planı konusundaki haberlerin de öne çıktığı görülüyor.

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