New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artıda

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı; Dow, S&P 500 ve Nasdaq artıda. Nvidia-OpenAI ortaklığı ve Fed yetkililerinin açıklamaları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:54
New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı: Dow, S&P 500 ve Nasdaq Artıda

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

ABD piyasalarında endeksler, güne gelen karışık veriler ve belirsizliklere rağmen günün kapanışında pozitif seyre döndü.

Piyasa kapanışı

Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 46.381,54 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.693,77 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,70 kazançla 22.788,98 puana çıktı.

H-1B kararnamesinin piyasalara etkisi

Güne, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen ve vize politikalarından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle negatif başlanmıştı. Trump, geçen hafta H-1B çalışma vizesi programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Bu adım, bazı büyük teknoloji şirketlerinin personeline uyarılarda bulunmasına ve teknoloji hisselerinde sabah saatlerinde satış baskısı oluşmasına yol açtı.

Nvidia-OpenAI haberiyle teknoloji hisselerinde dönüş

Teknoloji hisselerindeki sabah satışları, çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile yaptığı stratejik ortaklık duyurusu sonrası tersine döndü. Nvidia, OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapabileceğini açıkladı ve bir sonraki nesil modelleri eğitmek için en az 10 gigawattlık Nvidia sisteminin devreye alınmasını kapsayan iyi niyet mektubu imzalandığını bildirdi. Bu haberin ardından Nvidia hisseleri yaklaşık %4 yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcının takibinde

Geçen hafta Fed'in yılın ilk faiz indirimini yapmasının ardından banka yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu belirtti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack enflasyona odaklanmaya devam edilmesi ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini vurguladı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise daha fazla faiz indiriminin yaratacağı riskler nedeniyle temkinli ilerlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atadığı Stephen Miran, tarifeler, göçmenlik kısıtlamaları ve vergi politikasının nötr faiz oranını aşağı çektiğini, bu nedenle faizlerin daha düşük olması gerektiğini savundu.

Yatırımcılar, hem politika adımlarını hem de teknoloji merkezli haber akışını izlemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayraktar: Dünya Bankası ile Şeffaf Yatırım İçin İşbirliği Sürecek
2
OPEC'in Ham Petrol Üretimi Ağustosta Günlük 478 Bin Varil Arttı
3
Altının gramı 4 bin 597 liraya yükseldi — Çeyrek 7.510 TL, Ons 3.478 $
4
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
5
Bodrum'a 'Resilient Lady' Kruvaziyeri ile 2.606 Yolcu Geldi
6
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi: İlk Yarıda %5,29 Arttı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta