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New York Borsası İşsizlik Maaşı Verileri ile Yükseldi

New York borsası, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşle pozitif bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:48
New York Borsası İşsizlik Maaşı Verileri ile Yükseldi

New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York Borsası, ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklenenden iyi gelmesiyle birlikte güne yükselişle başladı. Bu durum, resesyon endişelerini hafifletti.

Endekslerde Artış

Açılışta Dow Jones endeksi %0,46 artışla 38.940,38 puana çıkarken, S&P 500 endeksi %1,02 artarak 5.252,57 puana, Nasdaq endeksi ise %1,31 değer kazanarak 16.408,26 puana yükseldi.

İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile sona eren haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Geçtiğimiz haftaya göre 17 bin kişi azalan bu rakam, iş gücü piyasası üzerinde pozitif bir etki yarattı.

Yatırımcılar Bilanço Sezonunu İzliyor

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi artış göstererek %4 seviyesine çıktı. Devam eden bilanço sezonu yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, Eli Lilly şirketinin hisseleri, beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve gelir tahminlerinin yükseltilmesi sonrası %10'un üzerinde değer kazandı. Bununla birlikte, Warner Bros Discovery şirketinin hisseleri, TV varlıklarındaki kayıpların geleneksel yayıncılıktaki endişelerle birleşmesi nedeniyle %9'dan fazla değer kaybetti.

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