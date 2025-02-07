New York Borsası, İstihdam Verilerinin Ardından Yatay Açıldı

New York Borsası'ndan Yatay Açılış

New York borsası, ABD'de istihdamın ocakta beklentilerin altında kalması sonrası güne yatay bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artış göstererek 44.772,92 puana yükseldi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,08 artışla 6.088,25 puana; Nasdaq endeksi ise yüzde 0,04'lük artışla 19.800,08 puana tırmandı.

İstihdam Verileri ve Fed Beklentileri

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranları hususunda daha temkinli bir tutum benimseyeceğine dair beklentiler güçlendi. Ocak ayında tarım dışı istihdamın 143 bin kişi artması, beklentilerin altında kalırken işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi. Ayrıca, tarım dışı istihdamda geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde yukarı yönlü revizyon yapıldı.

Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ocakta yüzde 0,5 artarak 35,87 dolara yükseldi. Ortalama saatlik kazancın, geçen yıl aralık ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu. Analistler, ocak ayındaki istihdam artışındaki yavaşlamanın Kaliforniya'daki yangınlar ve ülkenin büyük bölümündeki soğuk hava koşullarından etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Piyasalardaki Etkiler

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarında Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49’a yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,02 artış göstererek 107,6 seviyesinden işlem gördü.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine dikkat çekilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının soğuduğunu ama hala sağlam kaldığını ve faiz oranlarının bu yıl ılımlı bir şekilde düşebileceğini ifade etti. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyonun Fed'in yüzde 2’lik hedefine yaklaşsa bile iş gücü piyasası duraksamadan faiz oranlarını uzun süre sabit tutmaya hazır olduğunu belirtti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta, bilançolar yatırımcıların odağında yer alıyor. Dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon‘un hisseleri, şirketin gelir ve kârının geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına rağmen bu yıla dair gelir tahminlerinin hayal kırıklığı yaratması sonrası yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.