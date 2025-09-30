New York Borsası Kapanma Endişesiyle Düştü

New York borsası, federal hükümetin kapanma ihtimaline ilişkin endişelerle açılışta geriledi; Dow, S&P 500 ve Nasdaq negatif seyir izledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:54
New York Borsası Kapanma Endişesiyle Düştü

New York Borsası Kapanma Endişesiyle Düştü

Piyasa Açılışı ve Endeksler

New York borsası, ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.282,63 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.656,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 kayıpla 22.580,36 puana indi.

Siyasi Belirsizlik ve Kapanma Riski

ABD'de federal hükümet 2019'dan bu yana ilk kez kapanmaya doğru giderken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. Ülkede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamadı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında uzlaşma sağlanamaması, hükümetin bu gece yarısı kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün de Trump, eğer bir kapanma olursa birçok federal çalışanın işten çıkarılabileceğini söyledi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kapanmanın önlenebileceği konusunda "şüpheli" olduğunu ifade etti. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise Demokratlar olarak harcamalar konusunda iki partili bir yol bulmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "ya benim yolum ya hiç" yaklaşımını desteklemeyeceğini dile getirdi.

Ekonomik Etkiler ve Fed Beklentileri

Analistler, hükümetin kapanması durumunda bazı önemli ekonomik verilerin yayımlanmasının da aksayacağına işaret ederek, bunun ABD Merkez Bankası (Fed)'ın politika kararları için belirsizlik oluşturabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, veriler gevşemeyi destekliyorsa, faiz oranlarını tekrar düşürmenin uygun olabileceğini kaydetti. Collins, enflasyon ve iş piyasası için daha kötü bir görünüm olasılığını göz ardı edemeyeceğini belirterek, 2025 yılında biraz daha gevşeme yapılabileceğini söyledi.

Kurumsal Gelişme

Kurumsal tarafta, CoreWeave'in Meta'ya 14,2 milyar dolarlık yapay zeka bulut altyapısı sağlayacağına dair bir anlaşma yaptığını duyurması sonrası şirket hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 2. Çeyrek: KİT ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 1,1 Trilyon TL
2
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi: İklim, Afet ve Teknoloji Öne Çıktı
3
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 331 lira 72 kuruş
4
Temmuzda Lisanslı Elektrik Üretimi %2,55 Arttı — Doğal Gaz Santralleri Lider
5
New York Borsası Powell Öncesi Karışık Seyirle Açıldı
6
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi
7
Avro Bölgesi'nde Eylül'de Şirket Faaliyetleri Arttı — Bileşik PMI 16 Ayın Zirvesinde

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar