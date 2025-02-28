New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 43.259,84 puana yükseldi. Ancak, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.856,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kayıpla 18.477,17 puana düştü.

ABD'de yıllık bazda fiyat artışlarının biraz yavaşladığına dair veriler ışığında, pay piyasalarında baskı devam etti. Kişisel tüketim harcamalarının ocak ayındaki beklenmedik yüzde 0,2 azalış göstermesi dikkat çekti. Ancak kişisel gelirler, ocakta bir önceki aya göre %0,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen ay aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,6'lık bir artış gösterdi. Bu durum, enflasyonist baskılarda belirli bir rahatlama sağladığını düşündürüyor.

Ocak ayında mal ticareti açığı ise bir önceki aya göre %25,6 artarak 153,3 milyar dolara ulaştı ve rekor tazeledi. Analistler, çekirdek tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın yıllık bazda 7 ayın en düşük seviyesine indiğini belirtirken, bu durumun artan enflasyonist baskılar konusunda bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle ilgili verdiği mesajlar, piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu. Trump'ın, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata uygulanacak gümrük vergileri ile Çin'den gelen ithalata uygulanacak %10’luk ek tarifenin gelecek hafta yürürlüğe gireceğini söylemesi, ticari gerilimi tırmandırdı.