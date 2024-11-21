New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York Borsası Günü Karışık Seyirle Tamamladı

New York borsası, günü karışık bir seyirle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,32 artışla 43.408,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.917,11 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi %0,11 azalışla 18.966,14 puana geriledi. Çip üreticisi Nvidia'nın yayınlayacağı bilanço öncesi pay piyasalarında yaşanan bu karışıklığın sebebi olarak analiz edilirken, finansal sonuçlarının piyasalardaki etkisi büyük önem taşıyor.

Yatırımcılar Temkinli Davranıyor

Analistler, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında Nvidia'nın finansal sonuçlarının bazı ekonomik verilerden daha etkili olabileceğini ifade ettiler. Ayrıca, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.

Makroekonomik Veriler Üzerine Değerlendirmeler

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta %6,90 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. Buna rağmen, mortgage başvuruları %1,7 oranında artış gösterdi.

Kurumsal açıdan, Target perakende zincirinin bilançosunun beklenilenin altında kalması ve yıl sonu tahminlerini düşürmesi ile hisse değeri %22 değer kaybetti. Öte yandan, Comcast'ın kablolu ağlarını devretme planlarıyla birlikte hisseleri %1,6 yükseliş kaydetti.

Kripto Para Piyasasında Gelişmeler

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yönetimi altında kripto dostu rejim havaları, Bitcoin fiyatını 95 bin dolara yaklaştırdı. Bitcoin, TSİ 00.10 itibarıyla 94.225 dolardan işlem gördü.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyondaki ilerlemeye rağmen yükselen çekirdek enflasyon karşısında dikkatli bir yaklaşım gerektiğini belirtti. Ayrıca, uygun politika adımlarının da aşağı yönlü olacağını ifade etti.

Diğer yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise enflasyonu düşürme yönündeki ilerlemenin durduğuna dikkat çekti ve iş gücü piyasası koşullarının durumuna göre risklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.