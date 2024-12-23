New York Borsası Noel Öncesi Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, Noel tatili öncesi haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 42.800,49 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.940,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 19.641,05 puana yükseldi.

ABD'de son verilerin enflasyonist baskılara yönelik endişeleri bir miktar hafiflettiği ve hükümetin kapanmasına neden olabilecek bütçe krizinin çözülmesiyle birlikte, pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta açıklanan veriler, kişisel tüketim harcamalarının kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında bir artış kaydettiğini gösterdi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Fed'in son toplantısından gelen mesajlar doğrultusunda, Bankanın gelecek yıl yapacağı faiz indirimlerinin büyüklüğü yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,55 eşiğini aşarak, 19 Aralık'ta ulaşılan yüzde 4,58lik 7 aylık zirveye yaklaşmış durumda.

Öte yandan, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan ve hükümetin kapanmasına saatler kala Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen geçici bütçe tasarısı, Senato'dan geçtikten sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak olası bir bütçe krizini hafta sonunda önledi.

Analistler, Noel tatili sebebiyle Amerikan borsalarının salı günü erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirterek, bu hafta piyasalarda işlem hacminin zayıf olmasının öngörüldüğünü kaydetti.