New York Borsası Rekor Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak dikkat çekti. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,59 artarak 43.988,99 puana ulaştı. S&P 500 endeksi de yüzde 0,38 artış göstererek 5.995,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 kazançla 19.286,78 puana çıktı.

Trump'ın Seçimi Borsayı Hareketlendirdi

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte beklenen faiz indirimleri desteklediği pay piyasalarında, pozitif bir seyir izlendi. Trump'ın zaferinin ardından New York borsasında üç endeks de, gün sonunda tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini elde etti. Dow Jones endeksi gün içinde ilk kez 44.000 puan, S&P 500 endeksi ise 6.000 puan sınırını aştı.

Fed’in Faiz İndirimi ve Ekonomik Görünüm

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, ekonomik durumun genel olarak güçlü olduğunu, iş gücü piyasasının ise sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti. Powell, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini vurguladı.

Trump’ın Ekonomi Politikaları Üzerine Analizler

Powell ayrıca, seçim sonucunun para politikası üzerinde yakın vadede bir etkisi olmayacağını dile getirirken, Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde istifa etmeyeceğini ifade etti. Ancak analistler, Trump'ın önerdiği politikaların enflasyonu artırabileceğini ve Fed'in politika yönünün karmaşık hale gelebileceğini belirtti.

Kurumsal Gelişmeler

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de kasımda 73 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek 7 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Kurumsal tarafta, Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 8'den fazla artış gösterdi ve piyasa değeri 1 trilyon doları geçti.

Ayrıca, Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisseleri, Trump'ın şirketteki çoğunluk hissesini satma planı olmadığını belirtmesinin ardından yüzde 15 değer kazandı. Bugünden itibaren Intel'in yerine, Dow Jones endeksi altında işlem gören 30 şirket arasına katılan Nvidia'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.