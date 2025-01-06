New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükselişle Açıldı

New York Borsası Haftaya Yükselişle Girdi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,33 artışla 42.873,52 puana ulaştı.

Endekslerdeki Yükseliş

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 5.986,7 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi de yüzde 1,18 kazançla 19.853,29 puana yükseldi. ABD'de yeni yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yapmış oldu.

Yapay Zeka İyimserliği Piyasalara Yansıdı

Piyasalardaki bu pozitif seyirde, yapay zeka alanında artan iyimserlik önemli bir rol oynadı. Ayrıca, 20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına dair gelişmeler de dikkat çekti. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, geçen hafta 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım planladığını açıkladı ve bu gelişme teknoloji hisselerini destekledi.

Teknoloji Hisselerinde Çarpıcı Artışlar

Microsoft hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, çip üreticilerinden Nvidia ve Broadcom'un hisseleri yüzde 3'ü, AMD'nin hisseleri yüzde 2'yi, Micron Technology'nin hisseleri ise yüzde 9'u aşkın bir yükseliş yaşadı.

Trump Yönetiminin Tarife Politikasına Dikkat

Trump yönetiminin tarife politikaları hakkında çıkan haberler de yatırımcılar tarafından değerlendiriliyor. Washington Post, Trump'ın danışmanlarının her ülkeye uygulanacak ama yalnızca ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak bir tarife planı hazırladığını öne sürdü. Bu tür haberlerin ardından dolar endeksi yüzde 1'e yakın bir kayıpla 108 seviyelerinde işlem gördü.

Otomotiv Sektöründe Yükseliş

Otomotiv sektöründe ise Ford hisseleri yüzde 2'nin, General Motors hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Bu durum, geniş tedarik zincirleri nedeniyle ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik olası tarifelere karşı yaşanan endişelere rağmen gerçekleşti.

Piyasalarda Gözler Veri Gündeminde

Bu hafta ABD'de kritik veri açıklamaları bekleniyor. Özellikle çalışma raporları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar hafta boyunca yatırımcıların odağında olacak. Analistler, Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların, piyasalardaki para politikasının seyrine dair ipuçları sağlayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, New York borsası, ABD’nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla perşembe günü kapalı olacak.