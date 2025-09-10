New York Borsası ÜFE Verisiyle Yükselişe Geçti

Piyasa Açılışı ve Endeksler

New York borsası, beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu (ÜFE) verilerinin ardından güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 45.731,50 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.550,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 21.980,60 puana ulaştı.

ÜFE Verileri ve Analist Değerlendirmeleri

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı ve yıllık bazda yüzde 2,6 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Analistler, söz konusu ÜFE verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Siyasi ve Hukuki Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ÜFE verilerini değerlendirerek ülkede enflasyon olmadığını savundu ve "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi sonrası ABD'de Federal Mahkeme, Trump'un kararını yargılama sonucu netleşene kadar geçici olarak durdurdu ve Cook'un görevde kalabileceğine karar verdi.

İstihdam Verileri ve Beklentiler

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) dün açıkladığı revizyona göre, tarım dışı istihdam mart'a kadarki 12 aylık dönemde ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti. Analistler, geçen haftaki zayıf istihdam verilerinin ardından bu revizyonun ekonomik görünüm üzerindeki endişeleri artırdığını belirtti.