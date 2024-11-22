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New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı: Ekonomik Veriler Bekleniyor

New York borsası, Dow Jones ve S&P 500 endeksleriyle yatay bir seyirle işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, gelecek verileri merakla bekliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:46
New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı: Ekonomik Veriler Bekleniyor

New York Borsası Hafta Sonuna Yatay Başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 43.871,63 puanda sabit kalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalarak 5.944,36 puana geriledi. Ayrıca, Nasdaq endeksi de 0,03 kayıpla 18.966,32 puana düştü.

Yatırımcılar Ekonomik Verileri Merakla Bekliyor

Yatırımcıların, ülkedeki ekonomik faaliyetlerin gidişatına dair sinyaller verecek verileri beklemesi nedeniyle, pay piyasalarında yatay seyir izleniyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek ayki toplantıda faiz indirimi yapılacağına dair fiyatlamaların güçlendiğini ifade ederek, açıklanacak verilerin gelecekte atılacak adımlara dair ipuçları sunabileceğini belirtti.

Belirsizlikler ve Jeopolitik Riskler

20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve uygulamaları ile ilgili belirsizlikler devam ederken, analistler kripto para piyasalarında da risk iştahının arttığını vurguladı. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında hafta başında tırmanan gerilimin bir miktar yatışmasına rağmen, jeopolitik risklerin varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Para Piyasalarında Fed Öngörüleri

Para piyasalarında fiyatlamalarda, Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini ise yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülüyor. Bitcoin fiyatı, 99 bin doları aşarak rekor tazelerken, TSİ 17.30 itibarıyla 97 bin 925 dolardan işlem gördü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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