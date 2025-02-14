New York Borsası Yatay Seyirle İşlem Gününe Başladı

New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Girdi

New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artışla 44.720,99 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.115,52 puan olurken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,06 kazançla 19.956,82 puana yükseldi.

Yatırımcılar Tarife Planlarını Değerlendiriyor

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, ticaret yapılan ülkelere karşılıklı tarife uygulama planına ilişkin karar ile açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor. Trump, dün imzaladığı kararla, ekonomi ekibine, ABD'den ithalatına gümrük vergi uygulayan ülkelere tarife getirilmesi için plan hazırlama talimatı verdi.

Ticarette Adalet ve Ekonomik Görünüm

Trump, ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulama kararı aldığını belirtti. Ayrıca, KDV'nin bir tarife olarak değerlendirileceğini ifade etti. ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick ise, karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini ve çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Makroekonomik Veriler ve Dış Ticaret Etkisi

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, Ocak ayında yüzde 0,9 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydederken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, şiddetli hava koşulları ve orman yangınlarının tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

ABD'de İthalat fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 0,3 ile Nisan 2024'ten bu yana, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,3 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti. İthalat fiyat endeksinin beklenenden az artması, enflasyonla mücadelede umut verdiği yorumlarını doğurdu.

Fed'in Faiz Kararlarını Şekillendiren Politikalar

Analistler, Trump yönetiminin tarifeler, vergi indirimleri ve düzensiz göçmenleri toplu sınır dışı gibi politikalarının ekonomistlerin enflasyonist olarak değerlendirdiğini aktardı. Politikanın netleşmesi ve açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek dönemde alacağı faiz kararlarını şekillendireceği vurgulandı.

İhtimalli Yükselişler ve Piyasa Tepkileri

ABD'de sanayi üretimi de Ocak ayında yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Verilerin yayımlanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,47'ye kadar düştü ve Dolar endeksi de TSİ 17.45 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 106,58 değerine indi.

Öte yandan, GameStop'un hisseleri, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmayı düşündüğüne dair haberlerin ardından yüzde 7 yükselişle işlem gününe başladı.