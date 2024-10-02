New York Borsası Yatay Seyirle Kapanış Yaptı

New York borsası, günün sonunda yatay bir seyir izleyerek kapanış gerçekleştirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,09 artışla 42.196,52 puana yükseldi. S&P 500 endeksi, %0,01 artarak 5.709,54 puana, Nasdaq endeksi ise %0,08 artışla 17.924,26 puana çıktı.

Orta Doğu Gerilimleri Piyasayı Etkiliyor

Orta Doğu'da süregelen gerginlikler, pay piyasalarında tedirginlik yarattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu dün, İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu durum, İsrail'in karşılık verme tehditleriyle daha da alevlendi.

Biden'dan Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Petrol Fiyatları Yükseliyor

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerginliklerin küresel arzda aksamalara neden olabileceği endişesi ile %1'den fazla arttı.

İstihdam Verileri ve Ekonomik Görünüm

ABD'de özel sektör istihdamı, Eylül ayında 143 bin kişi artış gösterdi; bu rakam piyasa beklentilerini aştı. Yıllık ücret artışlarının ise %4,8'den %4,7'ye gerilediği görüldü.

Barkin'den Faiz Açıklamaları

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, son açıklamalarında, faiz indirimlerinin enflasyonla mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. "Enflasyonla mücadelenin henüz kazanıldığı söylenemez.” dedi.

Kurumsal Hisse Senedi Hareketleri

Nike hisseleri, üst yönetici değişikliği öncesi gelir hedefini düşürmesiyle %6,8 değer kaybetti. Tesla ise, üçüncü çeyrekte otomobil teslimatlarının beklentilerin altında kalmasından ötürü %3,5 düştü.

Liman Grevi Devam Ediyor

Doğu ve güney ABD'nin limanlarındaki grev, ikinci gününe girdi. İşçilerin maaş artışları ve otomasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grevle ilgili henüz bir müzakere planı olmadığı bildiriliyor. Analistler, liman grevinin tedarik zincirine etkileri konusunda endişelerini sürdürüyor.