New York Borsası Yılı Düşüşle Kapattı

New York borsası, yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 42.544,22 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,43 azalışla 5.881,63 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,9 kayıpla 19.310,79 puana indi.

Buna karşın, endekslerdeki yıllık artış dikkat çekiyor. Dow Jones için yaklaşık %13, S&P 500 için %23 ve Nasdaq için ise %29 oranında bir yükseliş gözlemlendi.

Yatırımcılar Fed'in Politikasını Değerlendiriyor

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek yıla yönelik açıklanacak politikaları değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yıl içinde olumsuz bir seyir izlendi. Analistler, Fed'in faiz politikası ile 20 Ocak'ta yönetime gelecek olan yeni yönetimin izleyeceği ekonomik konuların, yeni yılda yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutacağını belirtti.

Konut Fiyat Endeksi Verileri

Makroekonomik veriler arasında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,6 artış kaydetti. Bu durum, konut fiyatlarındaki artış hızının devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına dair endeks, Ekim'de yıllık bazda %4,2 ile, Eylül 2023'ten beri en düşük yükselişi gösterdi.

Kurumsal Gelişmeler

Öte yandan, çelik üreticisi US Steel'ın satın alınması için Japon şirket Nippon Steel'ın yeni bir teklifte bulunduğu haberinin ardından US Steel hisseleri yaklaşık %10 yükseldi.

Amerikan borsaları, yeni yıl tatili dolayısıyla yarın kapalı olacak.