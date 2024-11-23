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New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones 400 Puan Artıda

New York borsası haftayı yükselişle tamamladı. Dow Jones 400 puan kazanarak 44.296,51 puana ulaştı. Analistler önemli verileri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 00:36
New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones 400 Puan Artıda

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak yatırımcılarına umut verdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazanarak %0,97 artış ile 44.296,51 puana ulaştı.

Diğer Endekslerdeki Gelişmeler

S&P 500 endeksi, %0,35 artışla 5.969,34 puana, Nasdaq endeksi ise %0,19 kazançla 19.003,65 puana yükseldi. ABD'de açıklanan veriler, güçlü ekonomik faaliyete işaret ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Ekonomisinde Önemli Veriler

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,3 puan artarak 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI, aynı dönemde 2 puan artarak 57 ile 32 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise %1,2 artış göstererek 55,3 ile 31 ayın zirvesini kaydetti.

Tüketici Güven Endeksi ve Enflasyon Beklentileri

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aşağı yönlü revize edilerek 71,8 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, %2,7'den %2,6'ya gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi; uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3'ten %3,2'ye çıktı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek ayki toplantısında vereceği karara dair belirsizliğin sürdüğünü belirttiler. Ayrıca, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından sonra izlenecek vergi politikası ve getirilmesi planlanan tarifelerin sonuçlarına dair belirsizlikler de dikkat çekiyor.

Kripto Para Piyasasındaki Gelişmeler

Seçimlerin ardından kripto para piyasalarında da risk iştahının arttığı gözlemleniyor. Para piyasalarında fiyatlamalar, Fed'in Aralık ayında %53 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, %47 ihtimalle ise politika faizini sabit bırakacağı yönünde şekillendi. Bitcoin, fiyatı 99.600 doları aşarak rekor tazeledi ve TSİ 00:15 itibarıyla 99.078 dolardan işlem gördü.

Kurumsal Hisse Değerlerinde Dalgalanma

Kurumsal tarafında ise, Amerikan teknoloji devlerinden Nvidia hisseleri %3,2, Alphabet hisseleri %1,6 ve Amazon ile Meta hisseleri %0,7 değer kaybetti. Buna karşın Tesla’nın hisseleri %3,8 artış gösterdi.

ABD ve Çin İlişkileri

Son olarak, ülke basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetiminin gelecek hafta Çinli şirketlere yönelik yeni ihracat kısıtlamalarını duyurmaya hazırlandığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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