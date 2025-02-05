New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones 44.555,39 Puanı Aştı

New York Borsası Yükselişle Günü Tamamladı

New York borsası, günü yükselişle kapatarak yatırımcılarını sevindirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,30 artış göstererek 44.555,39 puana yükseldi. Diğer yandan S&P 500 endeksi %0,72 artışla 6.037,83 puana ve Nasdaq endeksi %1,35 kazançla 19.654,02 puana ulaştı.

Küresel Ticaret Gerilimleri ve Ek Tarifeler

ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin ile ilişkilerinde artan ticaret gerilimleri ve ek tarifeleri dikkatle takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya getirilen %25'lik gümrük vergilerini her iki ülkenin sınır güvenliklerini artıracak önlemler alması durumunda durdurma kararı aldığını açıkladı. Ayrıca, Çin, ABD'ye yönelik misilleme tarifeler uygulayacağını duyurdu.

ABD, Çin'den yapılan ithalata %10'luk ek tarife getirirken, Çin de ham petrol, tarım ekipmanları ve yüksek emisyonlu taşıtlara %10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi. Bu tarifeler 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Analistlerin Yorumları ve Ekonomik Veriler

Analistler, Pekin yönetiminin Trump’ın tarifelerine verdiği yanıtı “sınırlı” olarak değerlendirirken, görüşmelerin başlatılmasının iki ülke arasında açık bir ticaret savaşını önleme çabası olduğunu belirtiyor. Öte yandan, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,51 seviyesine gerilerken, dolar endeksi %0,9 düşüşle 107,8 seviyesine indi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu ve bankanın Trump yönetiminin politikalarına hızlı tepki vermesine gerek olmadığını vurguladı.

Kurumsal Hisselerde Dalgalanmalar

Kurumsal tarafta gözlemlenen hareketlilik ise dikkat çekici oldu. İlaç şirketi Merck, gelir tahmininin beklentileri karşılayamaması üzerine hisse fiyatı %9,1 değer kaybetti. PepsiCo ise %4,5 düşüş gösterdi. Estee Lauder, çalışan sayısını 5.800 ile 7.000 arasında azaltmayı planladığını açıklaması sonrası %16,1 değer kaybetti.

Diğer medya tarafında ise PayPal’ın hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine karşın %13,2 oranında düştü. Ancak veri analiz şirketi Palantir, dördüncü çeyrekteki finansal sonuçlarının beklentileri aşması nedeniyle %23,9 değer kazandı.