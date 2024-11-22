New York Borsası Yükselişle Kapandı: Dow Jones ve Nvidia Rekor Kırdı

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamlayarak yatırımcılara umut verdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 450 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,06 artışla 43.870,35 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri

S&P 500 endeksi, yüzde 0,53 artışla 5.948,71 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,03 kazançla 18.972,42 puana çıktı. ABD'deki Nvidia'nın finansal sonuçları ve açıklanan makro veriler, pay piyasalarında genel bir pozitif seyir izlenmesine katkıda bulundu.

İşsizlik Başvuruları ve Ekonomik Veriler

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada 6 bin azalarak 213 bine geriledi. Bu durum, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, bu verilerin, iş gücü piyasasının güçlü kaldığını desteklediğini ve enflasyonun yüksek kalması halinde Fed'e parasal gevşeme hızını yavaşlatma konusunda güç sağladığını belirtti.

Konut Satışlarında Artış

İkinci el konut satışları, ekimde yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Ancak, Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin kasımda eksi 5,5 değerine gerileyerek sektördeki daralmayı işaret etmesi ise dikkat çekti.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek bir yıl içinde faiz oranlarının mevcut seviyesinden daha düşük olacağını öngördüğünü açıkladı. Goolsbee, enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve Fed'in yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Nvidia'nın Bilançosu ve Alphabet'in Kaybı

Kurumsal tarafta, California merkezli çip üreticisi Nvidia, 3 aylık dönemde gelirini yıllık bazda 35,1 milyar dolara çıkararak piyasa beklentilerini geride bıraktı ve hisseleri yüzde 0,5 kazançla tamamladı.

Buna karşılık, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması talebi üzerine, Alphabet'in hisseleri yüzde 5 değer kaybetti.

Bitcoin Rekor Kırdı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak 2025'te görevini bırakacağını açıklamasının ardından Bitcoin'in fiyatı 99 bin doları aşarak rekor tazeledi. TSİ 00.20 itibarıyla Bitcoin’in fiyatı 98 bin 74 dolar olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.