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New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, yatırımcıların dikkatini enflasyon verilerine çekmesiyle yükseliş gösterdi. Dow Jones endeksi 42.080,37 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:46
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York Borsası Gün Sonunda Yükselişte

New York finans merkezi, borsa işlemlerini yükselişle sonlandırdı. Kapanışa gelindiğinde, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde artış göstererek 42.080,37 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerindeki Artış

S&P 500 endeksi %0,97 değer kazanarak 5.751,13 puana, Nasdaq endeksi ise %1,44 artışla 18.182,34 puana yükseldi.

Yatırımcıların Beklentileri

Dün meydana gelen satış baskısının ardından, yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve şirket bilançolarına odaklandı. ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası Fed'in faiz indirimlerini daha temkinli bir şekilde sürdüreceği yönündeki beklentiler arttı. Bu durum, tahvil faizlerinde yükselişe ve Orta Doğu'daki gerilimlere bağlanıyor.

Fed Yetkililerinin Değerlendirmeleri

Adriana Kugler gibi Fed yetkililerinin açıklamaları, enflasyonu hedefe ulaştırmak için dengeli bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini vurguladı. John Williams ise, yaptığı açıklamalarda, bankanın ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Analistlerin Beklentileri

Verdikleri bilgilere göre, Fed'in yarın yayımlayacağı eylül ayı tutanakları yatırımcılar tarafından dikkatle incelenecek. Ayrıca, açıklanacak enflasyon verilerinin de piyasa yönü üzerinde büyük etkisi olması bekleniyor.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Orta Doğu'da Hizbullah'dan Naim Kasım, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ateşkes çabalarını desteklediklerini belirtti. Bu durum, Brent petrol ile Batı Texas türü ham petrol varil fiyatlarında %4'ün üzerinde düşüşe sebep oldu.

Şirketler Tarafında Bilanço Sezonu Başladı

PepsiCo, gelirinin üçüncü çeyrekte gerilemesine rağmen hisselerinde %1,9 değer artışı gördü. Şirketin 2023 yılına dair gelir beklentisini düşürmesi yatırımcılar tarafından takip edildi.

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