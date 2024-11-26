DOLAR
34,59 -0,16%
EURO
36,37 -0,13%
ALTIN
2.920,24 -0,07%
BITCOIN
3.232.397,98 1,31%

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Hazine Bakanı Adayı Piyasalara Güven Verdi

New York borsası, Trump'ın Hazine Bakanı adayı Bessent'in açıklamaları sonrası haftaya yükselişle başladı, Dow Jones rekor tazeledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:43
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Hazine Bakanı Adayı Piyasalara Güven Verdi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi sonrası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,99 artışla 44.736,57 puana ulaşarak rekor tazeledi. S&P 500 endeksi %0,30 artarak 5.987,37 puana ve Nasdaq endeksi %0,27 kazançla 19.054,89 puana çıktı.

Trump'ın Hazine Bakanlığına Bessent'i aday göstermesiyle piyasa dostu politikaların uygulanacağına dair iyimserliğin arttığı pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Trump'ın yönetiminde "piyasaların sesi" olarak görülen Bessent'in bütçe açıklarını kontrol altında tutmasının ve gümrük tarifeleri konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinin beklendiğini belirtti.

Bessent, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, vergi indirimi vaatlerini yerine getirmeye öncelik vereceğini ifade etti.

Trump'ın zaferinin ardından ekonomi ve büyük şirketler için genel olarak olumlu değerlendirilen politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatabileceği beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, Bessent'in aday gösterilmesi sonrası geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,27 seviyesine indi.

Petrol Fiyatlarında Düşüş

Öte yandan İsrail ile Hizbullah'ın Lübnan'da ateşkes sağlamasına yönelik yürütülen müzakerelere ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da %3'ün üzerinde düştü.

Fed'in Para Politikasına Yönelik Belirsizlikler

Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken analistler, ABD'de büyüme başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed'in yarın yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklarda para politikasının geleceğine dair daha fazla ipuçları aranacağını belirtti.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi ne kısıtlayan ne de teşvik eden bir duruşa doğru düşürmeye devam edeceğini öngördüğünü ifade etti. Goolsbee, "Aşırı ısınmaya dair ikna edici bir kanıt olmadığı sürece, faiz oranının düşmeye devam etmemesi için bir neden göremiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların 28 Kasım Perşembe günü kapalı olacağını, cuma günü ise normal saatinden erken kapanış yapacağını anımsatarak, işlem hacminin bu hafta düşük olmasının beklendiğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat, Filistin'deki Krize Dikkat Çekti
2
Piyasalarda Gün Ortası Durumu
3
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Hazine Bakanı Adayı Piyasalara Güven Verdi
4
Avrupa Borsalarında Yükseliş: İtalya Hariç Tüm Endeksler Artıda
5
Dünya Bankası Türkiye'nin Elektrik Altyapısına 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yüzde 1,15 Kazançla Kapadı
7
Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı: BIST 100 Endeksi 9.659,96 Puan

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!