New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Hazine Bakanı Adayı Piyasalara Güven Verdi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi sonrası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,99 artışla 44.736,57 puana ulaşarak rekor tazeledi. S&P 500 endeksi %0,30 artarak 5.987,37 puana ve Nasdaq endeksi %0,27 kazançla 19.054,89 puana çıktı.

Trump'ın Hazine Bakanlığına Bessent'i aday göstermesiyle piyasa dostu politikaların uygulanacağına dair iyimserliğin arttığı pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Trump'ın yönetiminde "piyasaların sesi" olarak görülen Bessent'in bütçe açıklarını kontrol altında tutmasının ve gümrük tarifeleri konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinin beklendiğini belirtti.

Bessent, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, vergi indirimi vaatlerini yerine getirmeye öncelik vereceğini ifade etti.

Trump'ın zaferinin ardından ekonomi ve büyük şirketler için genel olarak olumlu değerlendirilen politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatabileceği beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, Bessent'in aday gösterilmesi sonrası geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,27 seviyesine indi.

Petrol Fiyatlarında Düşüş

Öte yandan İsrail ile Hizbullah'ın Lübnan'da ateşkes sağlamasına yönelik yürütülen müzakerelere ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da %3'ün üzerinde düştü.

Fed'in Para Politikasına Yönelik Belirsizlikler

Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken analistler, ABD'de büyüme başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed'in yarın yayımlanacak son toplantısına ait tutanaklarda para politikasının geleceğine dair daha fazla ipuçları aranacağını belirtti.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi ne kısıtlayan ne de teşvik eden bir duruşa doğru düşürmeye devam edeceğini öngördüğünü ifade etti. Goolsbee, "Aşırı ısınmaya dair ikna edici bir kanıt olmadığı sürece, faiz oranının düşmeye devam etmemesi için bir neden göremiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların 28 Kasım Perşembe günü kapalı olacağını, cuma günü ise normal saatinden erken kapanış yapacağını anımsatarak, işlem hacminin bu hafta düşük olmasının beklendiğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.