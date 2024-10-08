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New York Borsasında Düşüş: Dow Jones 400 Puan Geriledi

New York borsası, işsizlik verileri ve jeopolitik gerilimlerle haftaya düşüşle başladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 00:01
New York Borsasında Düşüş: Dow Jones 400 Puan Geriledi

New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde olumsuz bir performans sergileyerek kapanış yaptı. Dow Jones endeksi yaklaşık 400 puan kaybederek %0,94'lük bir düşüşle 41.954,24 puana geriledi.

Endekslerdeki Düşüş

S&P 500 endeksi %0,96 azalarak 5.695,94 puana, Nasdaq endeksi ise %1,17 kayıpla 17.926,04 puana düştü.

Faiz İndirim Beklentileri Değişiyor

ABD'de, önceki hafta açıklanan güçlü istihdam verileri sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimleriyle ilgili beklentiler değişti. Tahvil faizlerinde yaşanan artış ve Orta Doğu'daki artan gerilimler, borsa üzerinde negatif bir etki yarattı.

İstihdam Verileri ve Ekonomik Beklentiler

Geçen hafta açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, eylülde 254 bin kişi artarak beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. İşsizlik oranı ise %4,2'den %4,1'e düşerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Bu gelişmeler, piyasada "yumuşak iniş" bekleyen yatırımcıların sayısını artırdı.

Piyasalardaki Eşitlik

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin büyük önem taşıdığını belirtirken, Fed yetkililerinin de açıklamalarının izlenmeye devam edileceğini söylediler. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyon ve artan işsizlik arasında bir dengenin oluştuğunu ifade etti.

Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş

Orta Doğu'daki çatışmaların arzı etkileyeceği kaygıları, petrol fiyatlarındaki artışı devam ettirdi. Brent petrolün varil fiyatı %3,84 artarak 81,05 dolara yükselirken, Batı Texas türü (WTI) ham petrol %3,90 artışla 77,28 dolardan işlem gördü.

Kurumsal Hisselerde Değişim

Kurumsal tarafta, Google hisseleri, federal bir mahkemenin Android kullanıcılarına uygulama indirme seçeneklerini artırma zorunluluğu getirmesi sonrası %2,5 değer kaybetti.

Analistler, bilanço sezonunun başladığını ve JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, PepsiCo, DeltaAir ve Domino's Pizza gibi büyük şirketlerin finansal sonuçlarının da takip edileceğini belirtti.

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