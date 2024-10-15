New York Borsasında Düşüş: Ekonomik Veriler Etkili Oldu

New York Borsası Kırmızıya Döndü

New York borsası, günü düşüşle tamamlayarak yatırımcıları endişelendirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,75 azalarak 42.740,42 puana geriledi.

Diğer Endekslerdeki Durum

S&P 500 endeksi %0,76 düşüşle 5.815,26 puana, Nasdaq endeksi ise %1,01 kayıpla 18.315,59 puana indi. Yatırımcılar, ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinde yoğunlaşırken, borsa genelinde negatif bir seyir gözlemlendi.

Makroekonomik Veriler ve Fed Açıklamaları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi tarafından açıklanan imalat endeksi, ekim ayında eksi 11,9 seviyesine düşerek sektörde bir daralma yaşandığını gösterdi. Ayrıca, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de eylülde %3 seviyesinde değişmedi. Üç yıllık medyan enflasyon beklentisi %2,7, beş yıllık süreçte ise bu oran %2,9'a yükseldi.

Bilanço Raporları ve Hisse Hareketleri

Büyük bankaların bilanço açıklamaları da dikkat çekti. Goldman Sachs üçüncü çeyrekte net kârında %45 artış sağlarken, Bank of America ve Citigroup sırasıyla %12 ve %9'luk kâr kayıpları bildirdi. Goldman Sachs hisseleri gün boyunca dalgalanma yaşarken, Citigroup hisseleri %5'in üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji Sektöründeki Oynaklıklar

Hollandalı çip üreticisi ASML hisseleri, Çin satışlarının zayıflayacağı uyarısının ardından %16'dan fazla geriledi. Nvidia ve Advanced Micro Devices hisseleri ise yapay zeka çip satışı sınırlamalarının gündeme gelmesinin ardından sırasıyla %4,5 ve %5,2 düştü.

Trump Media Hisselerinde Duraksama

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media hisseleri, piyasalardaki oynaklık nedeniyle kısa süreliğine işlem durdurdu ve günü %9,7 kayıpla kapattı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in dikkatli olması gerektiğini ve enflasyon ile istihdam hedefleri arasında bir denge kurması gerektiğini vurguladı. Daly, bu yıl bir veya iki faiz indirimi olabileceğini belirtti.