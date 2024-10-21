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New York Borsasında Karışık Kapanış

New York borsası, yatırımcıların bilançoları beklediği bir süreçte karışık bir seyir izledi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:30
New York Borsasında Karışık Kapanış

New York Borsası İşlem Gününü Karışık Tamamladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlemesiyle dikkat çekti. Kapanış itibarıyla Dow Jones endeksi yaklaşık 350 puan kaybederken, %0,8 oranında azalış göstererek 42.931,60 puana düştü.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerindeki Gelişmeler

S&P 500 endeksi %0,18 azalarak 5.853,98 puana gerilerken, Nasdaq endeksi %0,27 artışla 18.540,01 puana yükseldi. Yatırımcılar, ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacak şirket bilançolarını merakla bekliyor.

İzlence Altındaki Şirket Bilançoları

Analistler, bu hafta IBM, Tesla, General Motors, American Airlines, UPS ve Coca-Cola gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağını belirtiyorlar. Şu ana kadar yayımlanan bilançoların, yatırımcıların hisse senetlerine yönelik umutlarını güçlendirdiği ifade edildi. Ancak, yaklaşan seçimler ve devam eden jeopolitik risklerin piyasalarda daha fazla dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Aylık Faiz Oranındaki Değişiklikler ve Fed Açıklamaları

Ülkedeki 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 12 baz puan artışla %4,19'a yükseldi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de dikkatle takip ediliyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini, ancak sabırlı bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Logan, "Ekonomi beklediğim gibi devam ederse, politika faizini kademeli olarak daha normal düzeylere indirme stratejisi, risk yönetiminde faydalı olabilir," şeklinde konuştu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise iş gücü piyasasındaki zayıflamanın, daha hızlı faiz indirimlerine neden olabileceğini öngördüğünü ifade etti.

Nvidia'da Rekor Artış

Bugün %4'ün üzerinde değer kazanan Nvidia’nın hisse fiyatı ise новая bir rekor tazeledi.

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