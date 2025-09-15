New York Fed: İmalat Endeksi Eylülde Eksi 8,7’ye Geriledi

New York Fed'in eylül imalat endeksi 20,6 puan azalarak eksi 8,7’ye düştü; yeni sipariş ve sevkiyat endeksleri de sert geriledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:21
Rapor ve ana bulgular

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi eylülde eksi 8,7 değerine indi.

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. Rapor, New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlandı.

Detaylar

İmalat endeksi, eylülde 20,6 puan azalışla eksi 8,7'ye düştü. Piyasa beklentisi bu dönemde 4,3 seviyesindeydi. Ağustos ayında endeks 11,9 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi eylülde 35 puan azalarak eksi 19,6'ya, sevkiyat endeksi ise 29,5 puan azalışla eksi 17,3'e geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 1,2 puan azalarak 14,8'e indi.

Endeksin yorumu

İmalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyümeye, sıfırın altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

