Nijerya Hristiyan Hac Komisyonu, Ankara Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Nijerya Hristiyan Hac Komisyonu heyeti, ATO'yu ziyaret ederek ticaret ve işbirliği konularında görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:32
Nijerya Hristiyan Hac Komisyonu, Ankara Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Nijerya Hristiyan Hac Komisyonu (NCPC) heyeti, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, Türkiye ile Nijerya arasındaki dış ticaret hacminin 2023 yılında 837 milyon dolarla 1 milyar doların altında kaldığı belirtildi.

Baran, iki ülke arasındaki ticaretin yükselmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu rakamı önce 2-3 milyar dolara, ardından 5 milyar dolara çıkarmalıyız." dedi. Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin, coğrafi mesafeye rağmen güçlü bir diyalogla ilerlediğini ifade eden Baran, işbirliğinin enerji, eğitim, güvenlik, bilimsel çalışmalar, savunma sanayi ve kültürel projeler gibi birçok alanda gelişim gösterdiğini belirtti.

Baran ayrıca, hac amacıyla Türkiye'ye gelen Nijeryalı ziyaretçilere yönelik sağlık turizmi hizmetleri sunma teklifinde bulunarak, Ankara'daki iş insanları ile Nijeryalı iş insanlarının bir araya getirilerek yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilebileceğini söyledi.

NCPC Genel Sekreteri Stephen Tunde Victor Adegbite ise Türkiye'ye hacı olarak gelmeyi isteyen birçok Nijeryalı olduğunu ve Hristiyan hac rotasında Türkiye'nin önemli bir yer edindiğini aktardı.

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