Nisan ayında en çok ulaşımın fiyatı arttı: Kara yolu taşımacılığında yüzde 34.24’lük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı fiyat artışları ile ilgili verili paylaştı. Elde edilen verilere göre, Nisan ayında en çok kara yolu taşımacılığında fiyat artışı olduğu görüldü.

Fiyat artışlarında yüzde 34.24 oranı ile kara yolu taşımacılığı ilk sıraya yerleşirken, hava yolu ile yolcu taşımacılığı ise yüzde 17.69 oranı ile ikinci sırada yerini aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 13.57 ile kümes hayvanları eti yer alıyor.

Nisan ayındaki en fazla fiyat düşüşünde ise ilk sıraya sebzeler yerleşti. Patates ve bazı yumru bitkiler haricindeki sebze fiyatlarında, yüzde 8.28’lik bir düşüş kaydedildi.